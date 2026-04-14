Al salir de los tribunales de Necochea, tras la lectura de la sentencia que condenó a prisión perpetua a Javier Cerfoglio, Felipe Vera se expresó por primera vez luego del veredicto y dejó una serie de definiciones atravesadas por el dolor, pero también por la sensación de cierre judicial.

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En una escena marcada por el acompañamiento de vecinos y familiares, el padre de Magalí Vera aseguró que el fallo representa un alivio parcial dentro de una tragedia irreparable.

“Volví a creer en la Justicia, pero no fue nada extraordinario. Fue todo como correspondía”, expresó con serenidad, al remarcar que las pruebas del caso eran contundentes y no dejaban margen para otro resultado.

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Sin embargo, rápidamente volvió a poner el eje en el vacío irreparable que deja el crimen. “Nada nos devuelve a Magalí. Esto es un pequeño consuelo dentro de tanto dolor”, sostuvo.

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En otro tramo de sus declaraciones, Felipe Vera profundizó su mirada sobre lo ocurrido y el impacto emocional que le deja el proceso judicial ya cerrado: “Él va a pagar la justicia acá en la tierra. Después Dios se encargará de hacer justicia en el cielo. Cuando él vaya allá no va a encontrar a Magalí, va a encontrar el infierno”, dijo en declaraciones publicadas en TSN Necochea.

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Las palabras del padre se dieron luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Necochea condenara a prisión perpetua a Javier Cerfoglio por el femicidio ocurrido en diciembre de 2024, tras un juicio que incluyó pruebas clave como cámaras de seguridad, pericias y testimonios que acreditaron la violencia del ataque.

La sentencia, que cerró una etapa judicial, se dio en un marco de fuerte presencia de público en las inmediaciones del tribunal, donde se reclamó justicia por Magalí.

Mientras el expediente judicial llega a su fin, la familia Vera insiste en que el dolor no se cierra con el fallo. “Nada nos devuelve a Magalí”, repiten como una síntesis del duelo que ahora deberán transitar fuera de los tribunales.