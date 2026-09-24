Ezequiel Cirigliano, ex futbolista de River Plate, fue detenido en las últimas horas en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, acusado de haber intentado quitarle el arma reglamentaria a un policía.

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El ex mediocampista se habría acercado hasta una posta de vigilancia y allí habría protagonizado un forcejeo con un agente.

La pistola finalmente fue recuperada y Cirigliano, de 34 años, quedó arrestado por efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Pineral. En principio, se lo acusa de “Robo” y “Atentado a la autoridad”.

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El episodio vuelve a poner al exjugador en el centro de la escena después de otro antecedente policial ocurrido en 2022.

En agosto de aquel año, Cirigliano había sido detenido tras intentar ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos. En ese procedimiento se le secuestró un arma calibre 9 milímetros con once balas en el cargador y una en la recámara.

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Después de permanecer dos meses detenido, entre agosto y octubre, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictó la falta de mérito y ordenó su liberación inmediata.

Tras aquel episodio, el exmediocampista volvió a acercarse al fútbol a través del equipo Senior de River. En 2024 tuvo una nueva experiencia en el exterior, cuando se incorporó a Stallion Laguna, de la primera división de Filipinas, donde disputó 11 partidos antes de quedar libre.

La carrera de Cirigliano había comenzado muy temprano en River. Su debut en Primera se produjo el 11 de abril de 2010, justamente ante Atlético Tucumán, cuando tenía apenas 18 años. Más adelante también pasó por Godoy Cruz, Zacatepec de México, San Luis de Quillota y Cynthialbalonga Calcio de Italia. Su ciclo en River se cerró cuando Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta. También tuvo un breve paso por Atlético Tucumán.