Los colectivos urbanos volvieron a circular este jueves en Necochea y Quequén, luego de casi dos días de retención de tareas. Sin embargo, la reanudación del servicio no implica una solución al conflicto, ya que los trabajadores aún no cobraron la totalidad de sus salarios y la empresa Transportes Necochea advirtió que atraviesa una situación económica que podría derivar en la quiebra.

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Según la información fue difundida por el medio NdeN, la medida de fuerza finalizó porque ese fue el plazo fijado por los choferes al iniciar la retención, el martes por la tarde, y no porque se haya alcanzado un acuerdo. La asamblea realizada este miércoles concluyó sin avances, ya que la empresa no presentó una nueva propuesta para cancelar la deuda salarial.

De esta manera, los trabajadores regresaran a sus puestos con parte de sus haberes aún pendientes de pago, mientras el conflicto continúa sin una resolución definitiva.

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Salarios adeudados y reclamos

Según indicaron los choferes, desde hace varios meses perciben sus sueldos de manera parcial y fuera de término, una situación que motivó la retención de tareas junto con representantes de la UTA Mar del Plata y delegados locales.

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Tras una nueva asamblea, las fuentes consultadas por NdeN confirmaron que no hubo una oferta superadora y resumieron el escenario con una frase contundente: "Esta situación así no va más", al tiempo que reclamaron la intervención de otros actores para encontrar una salida de fondo.

La vocera de Transportes Necochea, Erika Giancarelli, reconoció que la empresa viene abonando los salarios en cuotas y aseguró comprender el reclamo de los trabajadores.

No obstante, explicó que la continuidad del servicio resulta clave para sostener la recaudación y afrontar los compromisos económicos.

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"Si no podemos prestar el servicio, no podemos recaudar. Y si no tenemos ingresos, se vuelve imposible cumplir con las obligaciones", resumió.

Desde la firma señalaron que existía un acuerdo verbal para completar el pago pendiente este viernes, pero sostuvieron que la retención de tareas interrumpió la recaudación necesaria para cumplir con ese compromiso.

Advertencia por una posible quiebra

La empresa también manifestó que la sucesión de interrupciones del servicio profundiza la crisis financiera y podría conducirla a una situación irreversible.

Aunque aclaró que no existe actualmente un pedido formal de quiebra, advirtió que ese escenario podría concretarse si continúa sin ingresos suficientes para afrontar sus obligaciones.

La firma expresó su preocupación por el impacto que una eventual cesación de pagos tendría sobre las fuentes laborales, en momentos en que el municipio avanza con un nuevo proceso licitatorio.

Nueva licitación en marcha

El conflicto se desarrolla mientras el Departamento Ejecutivo prepara un segundo llamado a licitación para concesionar el transporte urbano por los próximos 20 años, luego de que la primera convocatoria quedara desierta.

La apertura de sobres está prevista para el 21 de agosto, mientras continúa vigente la prórroga otorgada a Transportes Necochea.

En paralelo, todavía no fue implementada en el sistema SUBE la tarifa de $1.900 aprobada por el Concejo Deliberante, por lo que los pasajeros continúan abonando el boleto a $1.631.