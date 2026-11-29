Un nuevo descarrilamiento de un tren de cargas de Ferrosur Roca se registró este sábado 28 de noviembre entre Cabildo y Cochrane, sobre la Vía Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

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El episodio fue difundido en redes sociales por el periodista Marcelo Mascarini y el medio especializado El Desvío, que publicó imágenes de la formación accidentada. Según esa publicación, la locomotora General Motors GT22 9013 y parte del tren terminaron volcados.

🚆⚠️ Descarrilo de Ferrosur Roca entre Cabildo y Cochrane https://t.co/Y2PchZPLMl — 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗶 (@MascariniMarce) November 28, 2026

El Desvío atribuyó el descarrilamiento a la dilatación de las vías por las altas temperaturas y al estado de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una confirmación oficial sobre las causas del accidente ni información sobre posibles heridos.

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El hecho vuelve a poner el foco sobre las condiciones de las vías en ese corredor bonaerense. El pasado 18 de noviembre, otra formación de Ferrosur Roca había descarrilado entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles, con varios vagones semivolcados.

La situación también fue seguida por medios de la región, entre ellos El Orden de Pringles.

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