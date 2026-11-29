Volvió a descarrilar un tren de Ferrosur Roca en el sur bonaerense: volcó la locomotora y parte de la formación
El accidente ocurrió este sábado entre Cabildo y Cochrane, en el partido de Bahía Blanca, sobre la Vía Pringles. La locomotora y parte de la formación terminaron volcadas. Es el segundo descarrilamiento de un tren de la empresa en ese corredor en diez días.
Un nuevo descarrilamiento de un tren de cargas de Ferrosur Roca se registró este sábado 28 de noviembre entre Cabildo y Cochrane, sobre la Vía Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
El episodio fue difundido en redes sociales por el periodista Marcelo Mascarini y el medio especializado El Desvío, que publicó imágenes de la formación accidentada. Según esa publicación, la locomotora General Motors GT22 9013 y parte del tren terminaron volcados.
El Desvío atribuyó el descarrilamiento a la dilatación de las vías por las altas temperaturas y al estado de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una confirmación oficial sobre las causas del accidente ni información sobre posibles heridos.
El hecho vuelve a poner el foco sobre las condiciones de las vías en ese corredor bonaerense. El pasado 18 de noviembre, otra formación de Ferrosur Roca había descarrilado entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles, con varios vagones semivolcados.
La situación también fue seguida por medios de la región, entre ellos El Orden de Pringles.
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