A poco más de tres meses del desalojo de la histórica Feria de la Bristol, los feriantes volvieron a ocupar el sector de la Rambla durante una jornada especial organizada por el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara). Sin embargo, tanto el gremio como el municipio aclararon que no se trata del regreso definitivo de la tradicional "Saladita".

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El encuentro se desarrolló en las inmediaciones del Skatepark, donde cerca de medio centenar de gazebos y mesas reunieron a vendedores ambulantes y atrajeron a numerosos turistas que recorrieron la feria durante toda la jornada.

Según explicó Walter Rivero, secretario general del Sivara, la actividad correspondió al 8° Encuentro de Vendedores Ambulantes y Feriantes de Mar del Plata.

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"Este encuentro es algo que se está haciendo tradicional, vinimos a compartir con amigos y a celebrar. También nos solidarizamos con los compañeros que perdieron su espacio de trabajo, para que prontamente puedan tener un lugar digno", expresó el dirigente según informó el medio local La Capital.

Desde el gremio y también desde el municipio remarcaron que la convocatoria tuvo como único objetivo "visibilizar el trabajo del feriante", descartando cualquier posibilidad de una reinstalación permanente en el lugar donde funcionaban alrededor de 170 puestos de venta ambulante.

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La tradicional Feria de la Bristol, conocida popularmente como "La Saladita", fue demolida el 16 de abril mediante un operativo con topadoras, en el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Marcas y a la Ley Penal Tributaria.

Con más de 25 años de historia, la feria se había convertido en uno de los paseos comerciales más característicos de la costa marplatense, brindando trabajo a unas 200 familias a través de sus aproximadamente 170 puestos.

Mientras continúa la disputa judicial, los vendedores desalojados siguen reclamando un nuevo espacio para desarrollar su actividad, aunque hasta el momento no lograron alcanzar un acuerdo con las autoridades municipales.

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En paralelo, el gobierno local mantiene vigente el proyecto para crear la Unidad Turística Fiscal (UTF) "Paseo de Compras Bristol" en el predio donde funcionaba la feria. La iniciativa, aprobada en 2022, busca ordenar el espacio público, generar nuevas oportunidades laborales y modernizar los servicios del sector, aunque la licitación del proyecto todavía no fue puesta en marcha.