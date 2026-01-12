El payaso Corbatita regresó a San Bernardo este domingo (11 de enero) con amor y entusiasmo para recordar aquellos años de "¡Lloren, chicos, lloren!”, su frase característica.

Meses atrás su nieta Soledad publicó un mensaje en un grupo de San Bernardo sobre el regreso de Corbatita. En un texto simple y tierno, contó que su abuelo le pidió crear un perfil para anunciar su regreso a las playas, y pidió a quienes lo recuerden que le dejen fotos o mensajes de cariño.

Y ello se hizo realidad este domingo regalando pirulines a los niños. Además, recibió un diploma por su trayectoria en la costa de San Bernardo, de parte del sindicato Luz y Fuerza.

Por lo que recuerda su última salida a las playas fue por el año 1999 y según contó su nieta LANOTICIA1.COM continuará durante la semana -intentará hacerlo todos los días- y la temporada vendiendo.

Foto: Gentileza

"Los quiero mucho pajaritos enamorados! Este primer día me gustó mucho. Sin silbido, pero sí "pajaritos enamorados", dice la publicación acompañado de un video en su perfil de Facebook. Además destaca su regreso “después de unos 27 años sin vernos, nuevamente recorriendo las playas y muy feliz de reencontrarlos”.

Aunque el tiempo pasó, la figura de Corbatita sigue viva en la memoria popular. Su regreso no es solo el de un artista callejero: es el regreso de una época, de veranos compartidos y playas llenas de juegos.