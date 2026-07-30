Un incendio de grandes proporciones se desató en una fábrica y depósito de colchones “Sabrimar” ubicada en la localidad de El Talar de Pacheco, partido de Tigre.

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Las llamas obligaron a evacuar preventivamente varias viviendas de la zona. El establecimiento fabril está ubicado en la intersección de Las Heras y México.

El fuego provocó una intensa columna de humo negro que podía observarse desde distintos puntos del distrito.

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Un empleado de “Sabrimar” contó a La Nación Más que gracias a que fue al horario del almuerzo, no había muchos empleados: “El dueño nos dijo 'pueden ir a casa para comer', gracias a Dios la sacamos barata todos”. Por el momento, se desconoce el origen del incendio.

Alrededor de 40 dotaciones de bomberos participaron de las tareas para controlar el incendio y se cortó completamente el tránsito en las inmediaciones del establecimiento.

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