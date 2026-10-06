Un importante incendio afectó a “Panificadora del Sur” ubicada en la intersección de las calles Caferatta y General Madariaga, dentro del Sector Planificado Mixto de Almirante Brown.

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El siniestro, que generó una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la localidad de Burzaco, se habría originado mientras operarios realizaban tareas de soldadura sobre una maquinaria del establecimiento.

Ante la magnitud del fuego, se activó un operativo de gran escala que contó con la participación de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

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El personal de la planta fue evacuado de inmediato para resguardar su integridad física, mientras las fuerzas de seguridad y Defensa Civil establecieron un perímetro de trabajo en la zona afectada.

El despliegue incluyó la llegada de múltiples dotaciones de bomberos y ambulancias para asistir ante cualquier eventualidad. La intensidad de las llamas provocó daños materiales de gran consideración en la estructura de la firma industrial, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad entre los trabajadores.

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La preocupación se apoderó de los vecinos de las inmediaciones, quienes observaron con inquietud cómo el humo negro se elevaba sobre el parque industrial. Las autoridades locales mantienen el operativo activo para finalizar las tareas de enfriamiento y determinar las causas exactas que derivaron en el foco ígneo durante las reparaciones técnicas.