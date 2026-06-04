La decisión del Gobierno nacional de ampliar la cantidad de talleres habilitados para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) reactivó el debate sobre el funcionamiento del sistema en la provincia de Buenos Aires.

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En este contexto, el presidente del bloque de senadores bonaerenses del PRO, Pablo Petrecca, reclamó que la gestión de Axel Kicillof adhiera a los cambios y avance con una reforma integral del esquema provincial.

El legislador recordó que en marzo presentó un proyecto de ley para modificar el actual sistema de VTV en territorio bonaerense, con el objetivo de incorporar más talleres mecánicos y centros técnicos habilitados para realizar los controles obligatorios.

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Según señaló, la medida anunciada por la administración nacional ratifica el diagnóstico que viene planteando la oposición respecto de la necesidad de modernizar el servicio y ampliar la oferta de prestadores.

"Lo que hoy está haciendo Nación confirma algo que venimos planteando hace tiempo: la VTV necesita modernizarse. Hace falta más competencia, más talleres habilitados, menos burocracia y un sistema que le facilite la vida a los vecinos", afirmó Petrecca.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta a la infraestructura actual del sistema bonaerense. De acuerdo con los datos difundidos por el senador, en toda la provincia funcionan 54 plantas fijas y 11 unidades móviles para atender la demanda de los 135 municipios.

Desde el PRO sostienen que esta situación genera dificultades para conseguir turnos y obliga a miles de usuarios, especialmente en el interior bonaerense, a recorrer largas distancias para cumplir con un trámite obligatorio para circular.

La iniciativa legislativa propone habilitar a talleres mecánicos privados y centros técnicos que cumplan con los requisitos y estándares de seguridad establecidos por la autoridad de aplicación. Según sus impulsores, la ampliación de la red de verificadoras permitiría descentralizar el servicio, mejorar la cobertura territorial y generar condiciones de mayor competencia.

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Además, argumentan que un aumento en la cantidad de prestadores podría contribuir a reducir costos para los usuarios y otorgar mayor transparencia al sistema.

Frente a las críticas que podrían surgir respecto a una eventual flexibilización de los controles, Petrecca aclaró que la propuesta no implica modificar los criterios de seguridad exigidos para la circulación vehicular.

"El problema no es el control técnico, todos queremos vehículos seguros circulando por las rutas y calles. El problema es que en la provincia tenemos un sistema cerrado, con poca oferta y cada vez más costoso para la gente. Eso es lo que necesitamos corregir", concluyó el legislador.