El vuelco del micro de larga distancia en el kilómetro 325 de la Ruta 2, que este martes dejó dos personas fallecidas, tuvo nuevas definiciones judiciales y oficiales. El chofer quedó momentáneamente detenido por orden del fiscal Germán Vera Tapia, mientras avanzan las pericias que, por ahora, indican que el colectivo siguió de largo en la curva al salir de General Pirán. El test de alcoholemia dio negativo y se espera el análisis de sangre.

Además, fuentes oficiales confirmaron que más de 40 pasajeros heridos fueron derivados a distintos centros de salud: 28 al hospital de Pirán, 12 al de Coronel Vidal y tres en estado crítico al Hospital Interzonal de Mar del Plata.

Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron a LANOTICIA1.COM que los ocupantes del micro “eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político”, luego de que circularan versiones atribuyendo el viaje a una actividad partidaria.

En total, el micro trasladaba a 56 personas de la zona oeste del conurbano rumbo al 1° Encuentro Internacional de Hábitat, que se desarrollaría en el Gran Hotel Provincial y que fue suspendido tras la tragedia.

Entre los testimonios figura el del padre Francisco “Paco” Olveira, quien viajaba a bordo y debió tomarle el pulso a una de las víctimas. “Lo público estuvo en dos minutos socorriéndonos”, destacó sobre el rápido operativo de emergencia.

