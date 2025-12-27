Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en el kilómetro 148 de la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de Baradero, donde un auto Renault Sandero volcó por causas que se investigan.

Ads

En el vehículo viajaban cuatro personas: dos mujeres, un menor de edad y un hombre mayor. Todos fueron trasladados al Hospital Municipal Lino Piñeiro.

Desde el nosocomio informaron que una mujer de 26 años permanece internada en terapia intensiva tras sufrir un traumatismo de cráneo que le provocó una pérdida transitoria del conocimiento. Su estado de salud es monitoreado de manera permanente.

Ads

En tanto, otra mujer de 60 años continúa internada en sala general. Presenta un traumatismo de cráneo leve y permanece en observación para un mejor control médico.

Ambas mujeres debieron ser rescatadas del vehículo por personal de Bomberos Voluntarios.

Ads

Por último, de acuerdo a lo que informó el medio local Tu Radio Baradero, un niño de 6 años y un hombre de 73 fueron dados de alta, ya que no presentaban lesiones de consideración.