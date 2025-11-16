La medida busca mejorar la conectividad en el sur del Conurbano bonaerense y potenciar el turismo en una de las ciudades más visitadas por quienes buscan escapadas de fin de semana, informó la empresa Trenes Argentinos.

Tras varios meses de suspensión, el ramal ferroviario que une Alejandro Korn (partido de San Vicente) con Chascomús volvió a funcionar con una tarifa accesible al público.

El servicio ofrece cuatro frecuencias diarias en ambos sentidos, incluyendo sábados, domingos y feriados. El trayecto completo demanda aproximadamente 80 minutos y recorre 74,3 kilómetros. El mismo, une 5 estaciones intermedias: Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara.

El precio del tramo completo entre Alejandro Korn y Chascomús es de $ 1.120, aunque puede variar según la estación de origen o destino.

Horarios:

Lunes a viernes

A Chascomús: 06:00; 10:08; 14:15; 18:32

A Alejandro Korn: 07:51; 12:01; 16:15; 20:36



Sábados

A Chascomús: 06:00, 10:00, 14:04 y 18:04

A Alejandro Korn: 07:53, 11:57, 15:59 y 19:57



Domingos

A Chascomús: 06:07, 10:07, 14:08 y 18:08

A Alejandro Korn: 08:00, 12:00, 16:01 y 19:59

