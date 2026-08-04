“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa”, señala el parte del SMN por tormentas para el jueves.

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Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

El aviso alcanza a casi todo el territorio bonaerense, a excepción del AMBA y el extremo sur.

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A su vez, en Capital y el conurbano se prevén precipitaciones durante esta jornada de martes, y un descenso en la temperatura.

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