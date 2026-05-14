Como todos los meses la iniciativa municipal “Circuito de Ahorro Brown” llega a diferentes barrios y localidades no solo con el objetivo de cuidar el bolsillo de las familias brownianas sino de fomentar la economía popular.

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Cronograma oficial de actividades para este mes:

El Mercado de Cercanía llega los martes 19 y 26 de mayo a la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) en el horario de 9.00 a 14.00. Hace lo propio los miércoles 13, 20 y 27 y los viernes 15, 22 y 29 en la Estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca). Allí se podrán adquirir frutas, verduras, pescadería y productos de almacén, entre otros.

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Todos los viernes, de 10.00 a 14.00 abre sus puertas el Mercado Multiplicar, ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay en la localidad de Burzaco. En el lugar se ofrecerán verduras agroecológicas y frutas de estación, entre otros productos. Los vecinos además podrán acceder al 40 por ciento de ahorro con cuenta DNI.

También los martes y viernes de mayo de 8.00 a 14.00 arriban a la estación de Longchamps (lado Este) los Mercados Bonaerenses, con frutas, verduras, miel y frutos secos, además de productos de almacén, panadería y pescadería.

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La Feria de Productores Rurales regresa todos los viernes de 10.00 a 14.00 a la plaza Cerretti (Diagonal Toll y Cerretti), mientras que los sábados arribará a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000) de 10.00 a 16.00. En ambos espacios los vecinos podrán comprar verduras, frutas, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y también panadería.