La ciudad de Mercedes se prepara para una nueva edición de Mercedes Rock 2025, el clásico encuentro musical que reúne a bandas locales y regionales en un fin de semana de puro rock.

Ads

Con entrada libre y gratuita, el festival se desarrollará el viernes 17 desde las 18:00 y el sábado 18 a partir de las 15:00, en el Parque Municipal Independencia, uno de los escenarios más emblemáticos e imponentes de la ciudad.

Durante las dos jornadas se presentarán más de diez bandas, ofreciendo una variada propuesta de estilos dentro del género. El viernes abrirán el escenario La Poesía de Carlos, Livv, Sin Bozal, San Calavera y Voodo, mientras que el sábado será el turno de Antonella Icardi, Antípodas, La Desgracia de la Tole, Dingir, Black Cachivache, Rideon Rock, Alto Octanaje, Don Uste y Mango Blu.

Ads

Además de la música, el evento contará con una cantina solidaria, a beneficio de instituciones locales.

Datos claves

Ads

📍 Lugar: Sector viejo del Parque Municipal Independencia, Mercedes

📅 Fechas: Viernes 17 (desde las 18:00) y sábado 18 (desde las 15:00)

🎟️ Entrada: Gratuita

Ads

🎸 Bandas: La Poesía de Carlos, Livv, Sin Bozal, San Calavera, Voodo, Antonella Icardi, Antípodas, La Desgracia de la Tole, Dingir, Black Cachivache, Rideon Rock, Alto Octanaje, Don Uste, Mango Blu

🍻 Extra: Cantina solidaria