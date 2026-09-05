Después de aquella fatídica última carrera en 2011 donde pierde la vida Guido Falaschi, el escenario balcarceño fue habilitado por la COPAM (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo), de la provincia de Buenos Aires, y también de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) que visitó en varias oportunidades el circuito para la verificación de sus obras.

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El regreso del rugido de motores será con la categoría TC Pick Up que viajará al Autódromo el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

Asimismo, la vuelta a la competencia a nivel nacional ha generado muchísima expectativa, con una capacidad hotelera en la ciudad que ya en gran parte está cubierta, casi en un 95%.

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Cabe remarcar que las TC Pick Up y TC Pista Pick Up tendrán pilotos locales con la presencia de Santiago Mangoni, Diego Ciantini y Juan José Suárez.

La confirmación de la competencia se llevó a cabo luego de un intenso trabajo articulado entre el Municipio de la ciudad de Balcarce, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la ACTC y los organismos técnicos competentes que permitieron avanzar en las obras de infraestructura, seguridad y servicios para la recuperación del histórico circuito.

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