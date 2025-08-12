Los vuelos a Villa Gesell regresarán este verano de la mano de la empresa Humming Airways, que confirmó su operación en el aeropuerto local durante la temporada alta. Será una nueva vía de llegada para quienes buscan evitar las horas de ruta y llegar al mar en tiempo récord.

De acuerdo a lo que publicó el medio local Sector Informativo, el servicio estará disponible entre diciembre y marzo, con un claro perfil: un público ABC1 que prioriza la rapidez y la comodidad por sobre el costo del pasaje, estimado entre 120 mil y 160 mil pesos por tramo.

La propuesta es simple: un vuelo de una hora y un trámite de embarque de entre 15 y 20 minutos. En la práctica, esto significa que un pasajero puede salir de Buenos Aires a las 9 de la mañana y estar, a las 11, tomando sol con su familia en Gesell, Mar de las Pampas, Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda o cualquier destino cercano del corredor turístico.

Aunque no será un medio masivo como el micro o el auto, la conexión aérea ofrece una solución pensada para el empresario que pasa el verano en la costa y necesita viajar a la Capital por trabajo varias veces por semana. Para ellos, la idea de “llegar con la malla puesta” ya no será una exageración.

