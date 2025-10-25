La inseguridad volvió a golpear a la heladería Iceland de Ituzaingó, que sufrió su cuarto robo en poco tiempo, esta vez en su nuevo local de avenida Santa Rosa al 1500, adonde se había mudado hace apenas diez días buscando mayor tranquilidad.

El violento asalto ocurrió en la madrugada del viernes, minutos antes del cierre. Dos delincuentes armados ingresaron al comercio y redujeron a las dos empleadas que estaban trabajando. Según se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, los ladrones las hicieron tirarse al piso boca abajo, las ataron y, antes de huir, uno de ellos les ordenó: “Ya van a salir: cuenten hasta 100”.

“Ya van a salir: cuenten hasta 100”: cuarto robo a una heladería de Ituzaingó, con empleadas atadas y boca abajohttps://t.co/4Zuvm5H5BM pic.twitter.com/FNSpUtNKY6 — Primer Plano (@primerplanotv) October 25, 2025

Los asaltantes se llevaron el dinero de la recaudación diaria, una caja fuerte con efectivo, una tablet utilizada para tomar pedidos y el celular de una de las trabajadoras. Pese a la violencia del hecho, no hubo heridos, aunque las víctimas quedaron en estado de shock.

Este nuevo episodio se suma a una serie de robos con idéntica modalidad sufridos por el mismo comercio desde el Día de la Madre de 2024, cuando comenzó la racha delictiva. En todos los casos, los ladrones actuaron en horario de cierre, con barbijos y capuchas, y armados.

Las imágenes del último robo ya fueron entregadas a los investigadores policiales y judiciales, que intentan determinar si se trata de los mismos delincuentes que actuaron en los hechos anteriores. No se descarta que la heladería haya sido “marcada” o vigilada previamente.

