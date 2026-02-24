"Yo vengo de Varela": un periodista de Crónica se plantó en plena calle cuando lo increparon y se volvió viral
Un movilero de televisión se volvió viral por su actitud desafiante mientras cubría un accidente en Capital Federal. La frase que lanzó quedó registrada en redes y generó miles de comentarios.
El cronista informaba sobre un accidente protagonizado por jóvenes que, según trascendió, estarían alcoholizados, cuando uno de los involucrados lo insultó al aire llamándolo "basura".
Sin dudar, el periodista respondió: "Los que chocan son ellos y los culpables somos nosotros".
La tensión continuó cuando desde el estudio le pidieron que tuviera cuidado durante la cobertura.
Entonces, con tono desafiante y seguro, lanzó: "Que lo intenten, yo vengo de Varela". La frase se viralizó y los usuarios destacaron su atrevimiento y valentía.
