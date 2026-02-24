El cronista informaba sobre un accidente protagonizado por jóvenes que, según trascendió, estarían alcoholizados, cuando uno de los involucrados lo insultó al aire llamándolo "basura".

Sin dudar, el periodista respondió: "Los que chocan son ellos y los culpables somos nosotros".

La tensión continuó cuando desde el estudio le pidieron que tuviera cuidado durante la cobertura.

Entonces, con tono desafiante y seguro, lanzó: "Que lo intenten, yo vengo de Varela". La frase se viralizó y los usuarios destacaron su atrevimiento y valentía.

