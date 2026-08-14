“Argentina LNG” fue anunciado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín; el plan contempla desembolsos por un total de US$51.000 millones en conjunto con la firma italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

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El megaproyecto tiene como objetivo central transformar el gas natural extraído de Vaca Muerta en gas natural licuado destinado a los mercados internacionales, operando desde el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

Según detalló la compañía, el cronograma prevé un nivel de desembolsos cercano a los US$29.000 millones hasta 2031, año estimado para la puesta en marcha de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad conjunta de 12 MTPA. De ese primer tramo, US$24.000 millones se destinarán a obras de infraestructura, mientras que los US$5.000 millones restantes se focalizarán en el desarrollo del upstream y la perforación de pozos.

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