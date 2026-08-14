YPF oficializó "Argentina LNG" con una inversión de US$51.000 millones
La petrolera estatal YPF presentó formalmente el proyecto catalogado como la iniciativa de inversión más grande enmarcada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
“Argentina LNG” fue anunciado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín; el plan contempla desembolsos por un total de US$51.000 millones en conjunto con la firma italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.
El megaproyecto tiene como objetivo central transformar el gas natural extraído de Vaca Muerta en gas natural licuado destinado a los mercados internacionales, operando desde el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.
Según detalló la compañía, el cronograma prevé un nivel de desembolsos cercano a los US$29.000 millones hasta 2031, año estimado para la puesta en marcha de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad conjunta de 12 MTPA. De ese primer tramo, US$24.000 millones se destinarán a obras de infraestructura, mientras que los US$5.000 millones restantes se focalizarán en el desarrollo del upstream y la perforación de pozos.
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