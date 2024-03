"Hemos comenzado un año complejo, estamos en un cambio de época, para algunos es bueno, pero muchos de nosotros vemos con incertidumbre los cambios que se están dando a nivel macro y creo que el gran desafío es poder tener una voz: quiero expresar mi solidaridad con muchos trabajadores despedidos, se que muchos concejales estuvieron junto a empleados de agencia Télam", sostuvo Julio Zamora, en un discurso que tocó múltiples temas pero tuvo como foco de críticas a la administración Mile.

"No es momento de llorar sobre la leche derramada. La impronta del gobierno nacional no surge por generación espontánea sino por una gran deuda que la política tiene con la democracia. Surgen expresiones que tenemos que respetar porque fueron votadas por la voluntad popular, pero obviamente no coincidimos y nuestra obligación es poder generar una alternativa a este tipo de propuestas, que para nosotros no llevan a una sociedad armónica, con diálogo, donde cada uno de los argentinos tenga su lugar y se pueda realizar como persona. Vamos a trabajar junto a otras fuerzas democráticas que ven que otro camino es posible en Argentina", añadió.

A su vez, sostuvo que "cuestiones exógenas a la gestión municipal nos están haciendo rediseñar toda la propuestas que habíamos planteado en materia de obra pública, de horizontes de realizaciones, pero no por eso vamos a dejar de seguir empujando y poder concretar lo que nos propusimos".

En tanto disparó contra el massismo, que le disputó la interna en el distrito: "Tuvimos un camino crítico como gobierno municipal para convalidar nuestra gestión. Tuvimos muchas complejidades y los vecinos dieron una lección de democracia, respeto y compromiso cívico. En ese sentido, desde este humilde lugar, vamos a propugnar mejorar la democracia y transparentarla, con proyecto como el de la boleta única electrónica, para que se elija a los mejores".

Asimismo, en su discurso, Zamora resaltó la necesidad de que el distrito crezca de manera armónica, con mayor densidad poblacional pero sin "un desarrollo desmesurado". Y también reafirmó la intención de culminar el hospital de Alta Complejidad y dos nuevos teatros municipales.