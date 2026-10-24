Zárate: así fue el regreso a casa de una agente municipal que estuvo semanas internada tras ser baleada en un operativo
Marisa fue herida a balazos el 29 de septiembre, cuando participó de un procedimiento junto a una policía bonaerense en La Campiña. Tras recibir atención en dos centros de salud, evolucionó favorablemente y volvió a su hogar, donde la esperaban familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Una agente del Centro de Operaciones Zárate (COZ) regresó a su casa después de permanecer varias semanas internada por las graves heridas que sufrió durante un ataque a balazos en La Campiña, en Zárate. Su llegada estuvo marcada por un emotivo reencuentro con familiares, amigos y compañeros de trabajo, que la recibieron con muestras de cariño.
Se trata de Marisa, quien fue baleada el 29 de septiembre, cuando acudió junto a una policía bonaerense a un procedimiento. Ambas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Virgen del Carmen, donde recibieron atención médica.
Debido a la gravedad de sus heridas, la trabajadora municipal fue derivada posteriormente al Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí permaneció internada durante varias semanas y evolucionó favorablemente hasta recibir el alta médica.
La noticia de su regreso a casa fue compartida por el medio local Impacto Local, que difundió imágenes del recibimiento. Sus seres queridos y compañeros la esperaron para acompañarla en este momento especial, luego de semanas de preocupación por su estado de salud.
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