Son tres escuelas donde funcionan seis servicios escolares de nivel primario, secundario y nocturno. Concurren miles de estudiantes y algunos de los establecimientos educativos carecen de gas desde el año pasado.

La Noticia1.com dialogó con Nestor PIres, secretario adjunto de SUTEBA Zarate: “Tenemos 3 escuelas en Zarate, donde funcionan seis servicios escolares que no tienen calefacción, no tienen gas, porque tienen el cepo y la Provincia de Buenos Aires no destino los fondos para reparar o cambiar todo lo que tiene que ver con el sistema de gas. Algunas escuelas están desde el año pasado sin gas, y la escuela 7, desde principio de año sin calefacción” detalló.

Los establecimientos afectados son la escuela 7 donde funciona un secundaria y un bachillerato de adultos. La escuela 10 donde también funciona una secundaria y la Media 2 con educación intermedia. Son miles de estudiantes los afectados.

Ante la falta de calefacción las autoridades educativas tendrán que decidir qué hacer los días de frio extremo. En este sentido, Pires comentó que “los directores tendrían que definir la suspensión de clases en caso de muy bajas temperaturas y que los chicos no sufran este frio dentro de las aulas. Esas escuelas no van a tener gas porque no están los fondos y la calefacción eléctrica es imposible porque la instalación no soportaría el consumo que se necesitaría”.