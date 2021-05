Durante este 25 de mayo y a través de varios medios locales, el personal de salud contratado por el Municipio de Zárate bajo el régimen de monotributo expresó sus quejas por el retraso del cobro de salarios, entre los cuales se encuentran los trabajadores afectados al SEMU, Hospital René Favaloro y Unidad Sanitaria de Lima, entre otros.

Por este motivo, desde la oposición salieron a fustigar al Intendente. La presidente del bloque de concejales Cambiemos, María Elena Gallea, comentó: "Todos sabemos que el personal de salud resulta esencial para poder sobrellevar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Osvaldo Cáffaro debe priorizar los gastos destinados y relacionados con la emergencia sanitaria".

Por su parte, la concejal de JxC, Dra. Natalia Blanco, enfatizó: "No hemos tomado conocimiento desde el HCD de dificultades económicas por parte del gobierno municipal que impidan el pago en tiempo y forma de las remuneraciones a estos trabajadores. No hay motivos informados, para que el personal de salud contratado por el municipio, no perciba el cobro mensual".

"Por este motivo le hemos solicitado al gobierno municipal que realice el pago de manera urgente de las remuneraciones del personal contratado bajo la órbita de la Secretaria de Salud, SEMU, Hospital René Favaloro, Unidad Sanitaria Lima y demás salas en calidad de monotributistas", finalizaron las concejales en declaraciones al medio local Enlace Crítico.