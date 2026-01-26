Un sujeto mató a balazos al ex marido de su actual pareja este domingo en Zárate. El episodio tuvo lugar en una estación de servicio YPF (ubicada en Avenida Lavalle y Teodoro Fels), cuando los hombres se cruzaron y comenzaron a discutir.

En ese marco, uno de ellos sacó un arma y ultimó a tiros al otro.

Todo sucedió delante de un grupo de chicos que volvían de excursión, y de la actual pareja del homicida ( y ex de la víctima).

El asesino está prófugo.

