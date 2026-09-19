Durante un control de Gendarmería, miembros de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo” desplegado sobre el kilómetro 94,400 de la Ruta Nacional N° 9, detuvo la marcha de un camión de encomiendas.

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Durante el procedimiento, los uniformados utilizaron el escáner portátil cuya inspección mediante imágenes permitió detectar la presencia de material sospechoso en seis piezas postales. Ante esta situación, los gendarmes solicitaron la autorización del magistrado interviniente para realizar la apertura de los bultos.

Con la orden judicial y en presencia de testigos, los funcionarios procedieron a abrir los paquetes, constatando que los envíos contenían un total de 4.600 municiones y 1.400 cartuchos de diferentes calibres, además tres armas de fuego: una pistola semiautomática calibre 9 mm, un fusil de repetición de calibre .243 Winchester y una Carabina a repetición calibre .243 Winchester

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En la causa interviene Juzgado Federal de Campana en infracción a la Ley N° 20.429, el cual ordenó el secuestro de la totalidad de armas y municiones, como así también el inicio a las actuaciones correspondientes.

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