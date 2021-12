En una sesión preparatoria que se desarrolló el día lunes, los nuevos Concejales de Zárate juraron el cargo y luego debían elegir las autoridades. Cabe recordar que Juntos triunfó en las elecciones legislativas y ganó 6 de 10 concejales en juego.

Sin embargo, por la ausencia de la edil Lorena Bustos, que había asumido en el 2019, se pasó a un cuarto intermedio antes de elegir las autoridades.

Este miércoles se volvieron a reunir pero en una "actitud sin sentido", según dijo el presidente de la UCR local, Carlos Bordachar, Bustos votó en abstención de la moción para que sea elegida presidenta del cuerpo dejando abierta la posibilidad para que Aldo Morino, del Frente de Todos, sea designado.

Tras ello, Marcelo Matzkin, concejal PRO de ese distrito y que había propuesto a Bustos, dijo que ella deberá "explicarle a la gente lo que arregló para hacer semejante papelón".

Bordachar agregó que "le abrió las puestas a esta señora sabiendo que provenía de otro espacio político". "Es una desagradecida", le espetó.

"No soy una delincuente ni una traidora. No tienen memoria los que me criticaron", dijo en su defensa la concejal apuntada, quien además refirió que "el oficialismo no me genera nada de confianza", y que escucha "hace dos años sobre Macri pero nadie debate sobre la ciudad".