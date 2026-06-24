El gobernador Axel Kicillof llegó a Bahía Blanca donde volvió a cuestionar con dureza al Gobierno nacional por la situación de la eventual eliminación de la Zona Fría, hoy frenada en el Congreso aunque con media sanción, en medio del debate por el impacto que tendrá la quita y reducción de beneficios tarifarios en distintos sectores de la provincia.

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Durante una conferencia de prensa, el mandatario bonaerense apuntó contra la administración de Javier Milei y sostuvo que “es difícil comprender cómo el Gobierno nacional no tiene ni siquiera un termómetro”, vinculándolo además al “negacionismo del cambio climático" en referencia a la falta de lectura sobre la realidad climática y social de la región.

El gobernador sostuvo que no hace falta “remitir a las tablas” para advertir la necesidad de mantener el esquema de Zona Fría. “Son las pruebas que tenemos y lo que va a sufrir nuestra población por esta decisión absolutamente absurda”, señaló.

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En esa línea, remarcó que el invierno recién comienza y anticipó que el tema seguirá en agenda. “Creo que va a ser un invierno para discutir este tipo de cosas que tienen que ver con los costos en general de la energía”, expresó.

Kicillof también relacionó el cuadro tarifario aún vigente con la situación económica general y mencionó el impacto que sufren las familias trabajadoras por los costos de alquiler, salarios deteriorados y endeudamiento. Para el mandatario, la combinación entre tarifas más altas, bajos ingresos y temperaturas extremas configura un escenario crítico. “Con estas tarifas y estas temperaturas va a ser muy difícil”, advirtió.

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Kicillof aseguró que la Provincia seguirá acompañando los reclamos de intendentes y vecinos para sostener los beneficios de la Zona Fría.

Acto de entrega de viviendas y patrulleros

El gobernador encabezó este miércoles el acto de entrega de 44 viviendas para familias de Bahía Blanca, junto al intendente local, Federico Susbielles. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, puso en funcionamiento 17 nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En las condiciones actuales que vive el país es doblemente meritorio estar entregando estas 44 viviendas que completan el proyecto urbano de este barrio”. “Mientras a nivel nacional quieren destruir la salud y la educación, frenando toda la inversión en infraestructura, en la Provincia seguimos apostando a la obra pública: es por eso que contamos con políticas públicas que garantizan el derecho a la vivienda”, agregó.

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🏘️ Volvimos a Bahía Blanca para terminar lo que empezamos: 44 familias se mudan al barrio Cooperativa 15 de Diciembre con la felicidad de tener su casa propia y así completamos este proyecto habitacional que impulsamos con mucho esfuerzo. https://t.co/Qc5zJAD0wY pic.twitter.com/PRyL029cku — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 24, 2026

Las 44 viviendas completan el proyecto de desarrollo urbano que llevó adelante la Provincia en el barrio -las otras 101 casas fueron entregadas en marzo de 2026-. Mediante una inversión total de $13.422 millones, las viviendas construidas por la Cooperativa 15 de Diciembre cuentan con hasta tres habitaciones, red de agua potable, cloacas, instalación de gas y electricidad.

Asimismo, el Gobernador firmó un convenio para reactivar y finalizar la construcción de 36 viviendas en el barrio Luz y Fuerza, obra que fue paralizada por el Gobierno nacional.

En tanto, los 17 nuevos móviles fueron adquiridos por el municipio a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial para fortalecer las tareas de patrullaje y la prevención del delito.

Durante la jornada, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof hizo entrega de 526 escrituras gratuitas a clubes, instituciones educativas y familias del distrito.