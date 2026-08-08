Alejandra Lordén
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La diputada Alejandra Lordén fue reconocida por su labor en la Legislatura: "Los desafíos aún son muchísimos"
"Estoy muy contenta": La diputada Alejandra Lordén reafirma su liderazgo radical en Saladillo y la Séptima Sección
Resultados oficiales Elecciones Generales 2023: En la Séptima Sección, el peronismo lo dio vuelta y venció a Juntos
Elecciones PASO 2023: La Séptima Sección Electoral vota por diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
"La inflación está en la cabeza de la gente": los políticos bonaerenses cruzaron al Presidente tras sus declaraciones
"La estrategia de victimización de Cristina y el kirchnerismo es previsible", señaló Alejandra Lordén
Buscan regular las terapias asistidas con caballos en la Provincia: Lordén pidió que la ley se apruebe en el Senado
Alejandra Lordén: "Esta coyuntura enrarecida exige un radicalismo protagonista y no vamos a escondernos"
Para Alejandra Lordén, "el kirchnerismo se cree una casta superior": "Se vacunan primero, viajan y vuelven cuando quieren"
Alejandra Lordén repudió que Argentina retire la demanda contra Maduro: "Es una nueva página oscura del Gobierno"
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