Alexis Raúl Guerrera
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Guerrera pidió "unidad" tras la condena a Cristina y propuso a Massa como candidato: "Su liderazgo lo hace figura clave"
"Es con todos": Alexis Guerrera pidió unidad en el peronismo de cara al cierre de listas y habló de "pragmatismo"
Murió Pepe Mujica: los emotivos mensajes de los políticos bonaerenses despidiendo al referente latinoamericano
"Garantiza mayor eficiencia en el proceso electoral", explicó Magario sobre la definición del Cronograma: ¿Cómo quedó?
Se dobla pero no se rompe: Alexis Guerrera desmintió que haya una fractura en el bloque de UxP en la Legislatura
"En este 2025 tenemos que construir una alternativa real", dijo Alexis Guerrera en el Congreso del Frente Renovador
"Habilitan a las fuerzas a ir contra el pueblo": Guerrera señaló las consecuencias de la "violencia verbal" del Gobierno
Resultados oficiales Elecciones Generales 2023: En la Cuarta Sección, el peronismo da el campanazo y gana por la mínima
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
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