El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, aseguró que Sergio Massa “nos representaría mejor como candidato a diputado nacional”. Lo hizo en una entrevista con el canal de streaming Uno Tres Cinco, donde además calificó de “fallo político” la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que se trató de un proceso “plagado de irregularidades”.

“El fallo de la Corte convalida un proceso plagado de irregularidades. No hay antecedentes de que se salteen todos los niveles administrativos para cargar toda la culpa sobre la expresidenta”, dijo Guerrera, y sostuvo que se trata de “una decisión política que busca disciplinar a la dirigencia, limitar el alcance de la política y subordinarla al poder económico y mediático”.

Puede interesarte

Afirmó que la condena golpeó fuerte a la militancia: “Veo una militancia muy dolida, muy consternada. Le están prohibiendo a su líder ejercer el derecho de ser elegida. Eso también es un golpe a la democracia”.

Para Guerrera, la situación obliga a una reconfiguración inmediata dentro del oficialismo. “Desde el Frente Renovador venimos reclamando diálogo y autocrítica desde antes, pero ahora es urgente. Hay que escuchar al electorado que se alejó y reconstruir desde ahí”, sostuvo.

Consultado sobre el rol de Massa, dijo que su “lugar natural sería encabezando la lista de diputados nacionales”, y lo consideró “una figura clave, con liderazgo y reconocimiento”.

Puede interesarte

También defendió la gestión del gobernador Axel Kicillof frente al ajuste nacional. “La Provincia viene sosteniendo con recursos propios muchas funciones que la Nación abandonó: seguridad, transporte, educación. Eso no es menor”, remarcó.

Al referirse a las tensiones entre el Ejecutivo bonaerense y la Legislatura, Guerrera explicó que, si bien se aprobaron los proyectos que requerían mayoría simple, cuando se necesitan dos tercios, “faltan herramientas de negociación política” por parte del Ejecutivo. Y detalló: “Cuando necesitamos los dos tercios, no tenemos los legisladores ni los cargos para negociar eso. Me refiero a cargos históricos en Banco Provincia, la Dirección de Escuelas, juzgados, Tesorería o Contaduría. Eso no se puso en juego”.