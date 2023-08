La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos solicita a la comunidad información de viviendas en alquiler para una familia que fue víctima de un incendio este martes. Todos los integrantes se encuentran bien, aunque perdieron todos sus bienes materiales.

La historia conmovió a los lugareños por la valentía de la mamá de la familia que se encontraba sola con sus dos hijos cuando comenzaron las llamas. La mujer subió al primer piso de la casa en medio del fuego para rescatar a su hija mayor y luego se arrojó por la ventana.

El episodio ocurrió en la mañana de este martes en una vivienda del barrio Plaza del Árbol, según informó el portal local La Voz del Pueblo. Todo comenzó cuando la cortina del living comenzó a incendiarse tras haber tomado contacto con la llama de un calefactor.

“Me levanté a hacer la leche al nene y, cuando quise ingresar al living, el fuego ya había agarrado la cortina”, recordó Karen Palacios tras haber sido atendida en el área de emergencias del Hospital Pirovano, donde le diagnosticaron distintos traumatismos en su cuerpo a raíz del golpe sufrido al caer sobre la vereda.

Karen Palacios asistida por Bomberos luego del incendio.

Por las características de la estructura del inmueble ubicado en la calle Isabel La Católica 264, el pequeño foco se propagó rápidamente y en pocos minutos, toda la planta baja de la casa fue tomada por las llamas. La mujer tomó al menor de sus hijos y salió a pedir auxilio de un vecino, mientras la adolescente dormía en la planta alta.

“No la logré despertar, pero la agarré, abrí la ventana, se la pasé a un vecino que me ayudó a bajarla y después me tiré yo. Me terminé torciendo el pie y golpeándome la cabeza”, relató la damnificada. “Justo había un muchacho que me ayudó y logró agarrarla (a la niña). Yo me tuve que tirar”, explicó.

“Ya con las imágenes se pueden dar cuenta que perdí todo. Igualmente le doy gracias a Dios que mis hijos están bien. Lo material va y viene”, dijo en el cierre de la nota.

Este miércoles, desde el Municipio se lanzaron a la búsqueda de una nueva vivienda para la familia que alquilaba el inmueble en el que ocurrió el siniestro. Karen es ama de casa y su esposo trabaja como pintor. Por información sobre vivienda en alquiler comunicarse al 2983-430470 ó al 2983-463178. O por vía mail a sdstresarroyos@gmail.com.