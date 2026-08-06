Carolina Rosana Píparo
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Asunción de Milei: "Que el gabinete sea iluminado para que sufran lo menos posible los argentinos", dijo Piparo
Carolina Píparo no borra el tweet de su fallido nombramiento en ANSES: La insólita explicación de la diputada
Otro salto de Espert: Pasó de Avanza Libertad a JxC, le dijo “vende humo” a Milei pero ahora anunció que lo vota
Apareció Carolina Píparo para criticar a la UCR: "Los dirigentes neutrales no representan a ninguna mayoría radical”
Carolina Píparo ganó solamente en 3 municipios bonaerenses: así y todo no consiguió meter ni un intendente de LLA
Resultados oficiales Elecciones 2023: Kicillof se impone en la elección para gobernador de la provincia de Buenos Aires
Más de 13 millones de bonaerenses votan quién será el próximo gobernador: Kicillof, Píparo, Grindetti o Sobrero
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Elecciones Generales 2023 en la Octava: Kicillof pisó fuerte y el peronismo busca recuperar la capital de la Provincia
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