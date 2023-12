La diputada de la Libertad Avanza y ex candidata a gobernadora, Carolina Píparo, fue uno de los primeros nombres que sonó para reemplazar a Fernanda Raverta en ANSES. La legisladora había anticipado que se iba a reunir con la actual titular para “iniciar la transición” pero desde LLA confirmaron a Osvaldo Giordano en ese puesto y no a ella.

El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición.

A los trabajadores de @ansesgob que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos.

Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de… — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) November 23, 2023

Desde el 23 de noviembre que el tweet de la fallida transición está en su Twitter y nunca lo borró. En este contexto, un usuario de la plataforma le sugirió que lo borre y la diputada respondió:

“No se borran twits (sic), fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo”, publicó hoy Píparo desde su cuenta personal. Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las ideas de la libertad desde mi banca”, concluyó.