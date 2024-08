La diputada nacional Carolina Píparo analizó la gestión del presidente Javier Milei a más de nueve meses de su asunción, señalando que algunas promesas de campaña no se cumplieron. Entre ellas, mencionó la dolarización, “reventar el BCRA” y que “todo era motosierra”. En un diálogo con Luis Novaresio en LN+, Píparo expresó: “La verdad es que iba a sufrir solo la casta y no fue así”, y pidió al Gobierno nacional que explique esta situación a la gente y mejore su estrategia de comunicación.

Píparo, quien fue candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), pero luego se distanció del Ejecutivo nacional por diferencias, reconoció que el gobierno de Milei es “un buen Gobierno", aunque "claramente con errores”. Según la legisladora, uno de los problemas más graves es “rodearte de gente que solo te da la razón”, una actitud que calificó de “muy peligrosa” para cualquier administración. “La obsecuencia no ayuda ni a este Gobierno, ni a ninguno”, agregó.

"Iba a sufrir solo la casta y no fue así"



Carolina Píparo aseguró que "todos están pagando el ajuste" y agregó: "No era solo motosierra, era también licuadora". pic.twitter.com/vuRGS3Pu68 — Corta 🏆 (@somoscorta) August 27, 2024

Otro de los puntos que criticó la oriunda de la ciudad de La Plata fue la forma en que el Ejecutivo maneja la comunicación. En ese sentido, Píparo destacó que “marcar una coma en contra es ser enemigo”, y subrayó la necesidad de mejorar los canales de comunicación desde el Congreso. También consideró que las reacciones del presidente son a menudo producto de “un enojo del momento”, cuando lo ideal sería detenerse a pensar antes de actuar.

En cuanto a las promesas electorales, Píparo fue contundente al mencionar que “hay cuestiones de campaña que se prometieron y no se pudieron cumplir: como la dolarización, reventar el Banco Central de la República Argentina (BCRA), como que era todo motosierra y no licuadora, y bueno hay más licuadora”. La diputada insistió en que la gente merece una explicación sobre por qué no se pudieron cumplir esas promesas, afirmando que “la gente está muy preparada, ya no espera magia, espera la verdad”.

La legisladora también habló sobre el impacto del recorte económico, señalando que “todos están pagando el ajuste”. Al respecto, comentó: “La inflación ¿se iba a bajar de un día para otro? No, era imposible. ¿El salario quedó atrasado? Sí, y bueno esa era la disyuntiva. Ahora, explicarlo no está mal”.

Además, destacó la falta de un interlocutor entre el Ejecutivo y el Congreso y lo calificó como un problema, dado que hay muchas personas dispuestas a aportar. La diputada invitó a ampliar el entorno en el Congreso, en un contexto complicado para el Ejecutivo por la reforma de la movilidad jubilatoria y las internas dentro del bloque libertario en Diputados. “Creo que estas cosas dañan al presidente”, afirmó.

Finalmente, Píparo recomendó al presidente Milei que revise algunas cuestiones de comunicación y que regrese a la génesis de su propuesta política. “Nadie espera que vos hagas magia con tantos años de haber hecho las cosas mal”, concluyó la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires.