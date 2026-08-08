Daniela Vilar
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En el Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra Vilar cuestionó la Ley Bases: "Pone en jaque nuestra soberanía"
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
PASO 2023 Lomas de Zamora: Otermin votó y se mostró agradecido "por la gran participación del pueblo lomense"
Wado de Pedro en Ezeiza con el traje de candidato: “vamos a construir otra vez una Argentina productiva"
Kicillof se reunió con Gobernadores del FdT: “Lo único inviable es tener un Gobierno que sea indiferente"
Eco Clubes en Lomas de Zamora: Insaurralde presentó programa ambiental para fomentar reciclado e higiene
Panorama electoral en La Plata: el Intendente se mostró con su competidor de JxC y el FdT lanzó a su precandidata
25 de Mayo cerró el basural a cielo abierto tras 50 años: “Es un día histórico”, celebró el intendente
“El cierre del basural de Pehuajó es un hito ambiental en la historia de la Provincia”, dijo la ministra Daniela Vilar
Ambiente lanzó el primer Catálogo de Especies Nativas Bonaerense: Hay más de 70 en toda la Provincia
Vilar y Larroque lanzaron el programa "Buen vivir" en Lomas de Zamora: "Que cada uno pueda vivir con mayor dignidad"
A 73 años del nacimiento: Políticos bonaerenses recordaron a Kirchner, con mensajes a la actual interna oficial
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