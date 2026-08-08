Fabián Cagliardi
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El kicillofismo bancó a Cagliardi, quien criticó a Cristina tras su candidatura y dijo: "Es fácil ganar en la Tercera"
"Que se ponga adelante": Cagliardi y su directora de DDHH bancaron al concejal de Berisso acusado de violencia de género
Sesión caliente en el HCD de Berisso: concejal del oficialismo llamó "cachivache" a otra edil y tuvo que pedir disculpas
"Kicillof va a ser presidente de los argentinos", vaticinó el intendente Cagliardi desde Berisso en el Día de la Lealtad
La Región Capital: la apuesta del peronismo para que el Gran La Plata sea el epicentro de la Provincia
Kicillof en La Plata apoyó a Massa: "El futuro que imaginamos tiene sentido con un triunfo a nivel nacional"
Acto del peronismo: Kicillof apoyará a Massa desde La Plata con la consigna de que vuelva a ser ciudad capital
Kicillof encabeza el "Encuentro por la Patria", un acto de respaldo a Massa en La Plata junto a Alak, Secco y Cagliardi
El peronismo festeja: Kicillof y Massa comparten un acto en La Plata con Alak y los intendentes amigos de la Tercera
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
Elecciones Generales 2023 en la Octava: Kicillof pisó fuerte y el peronismo busca recuperar la capital de la Provincia
Kicillof respaldó a Alak en La Plata: "Estamos ante una oportunidad para lograr mayor integración de la región capital"
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
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