El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el emotivo acto por el Día de la Lealtad Peronista en la ciudad de Berisso, cuna histórica del movimiento peronista. Bajo la consigna "Lealtad al pueblo. La patria no se vende", miles de militantes, dirigentes y simpatizantes se congregaron en el lugar que es conocido como el "kilómetro cero del peronismo".

El evento comenzó con las palabras del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, quien fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. “Bienvenidos a Berisso, a este kilómetro cero del peronismo”, expresó con orgullo. El jefe comunal destacó la importancia de realizar el acto en la ciudad que fue protagonista en la movilización histórica de 1945 que pidió la liberación de Juan Domingo Perón. “Quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof y a la vicegobernadora Verónica Magario por estar aquí, en nuestra ciudad, en un acto tan significativo para todos nosotros”, señaló el intendente.

Cagliardi también resaltó la presencia de diversas figuras políticas y gremiales. "Agradezco a todos los compañeros intendentes que nos acompañan hoy, a los dirigentes políticos, a los secretarios generales de la CGT, a las dos CTA, y a todos los movimientos sociales por estar presentes", dijo, emocionado por la convocatoria. Asimismo, se mostró conmovido al ver a jóvenes y jubilados presentes en el acto: “Ver con emoción a tantos jóvenes que luchan por la universidad pública y gratuita, y a nuestros jubilados, que nos marcan el camino y hoy están dando la lucha contra un gobierno que no los entiende, es una verdadera alegría”.

El intendente de Berisso aprovechó el escenario para recordar el momento histórico de 1945: “Desde acá, a pocas cuadras, en el '45 salieron más de 14.000 compañeros y compañeras pidiendo por Perón y Evita, por los derechos sociales, por una patria justa, libre y soberana”.

Cagliardi también trazó un paralelo con la actualidad, elogiando la gestión de Kicillof y su lucha contra las políticas neoliberales: “Hoy tenemos un gobernador que se enfrenta a este gobierno neoliberal, y lo digo yo, me hago cargo, va a ser el futuro presidente de los argentinos”. Con un mensaje directo y enérgico, el intendente manifestó: “Hoy no me vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar a Axel. Amigo, te tenés que hacer cargo de la Argentina”.

El acto continuó con el discurso central de Axel Kicillof, quien reafirmó su compromiso con el proyecto político peronista y con la lucha “por una Argentina más equitativa”, reafirmando los principios de lealtad al pueblo y soberanía nacional que caracterizan al movimiento.