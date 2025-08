El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, afirmó que su postulación como primer concejal por Fuerza Patria en las elecciones del 7 de septiembre no es testimonial y aseguró que no descarta asumir el cargo si resulta electo. “Cuando asuma como concejal voy a tener más tiempo para ocuparme de los vecinos y sus problemas”, expresó en declaraciones al programa Ensobrados por Splendid AM 990.

La candidatura de Cagliardi generó controversia en el distrito. Desde la oposición ya presentaron una denuncia ante la Junta Electoral para que sea excluido de la boleta. Acusan al jefe comunal de incurrir en una “candidatura testimonial”, al considerar que no tendría intenciones reales de asumir el cargo, lo que –según el denunciante, el ex consejero escolar Omar Medina– constituye “una forma de engaño y defraudación al electorado”.

Cagliardi salió al cruce de estas críticas y se mostró firme en su decisión: “Debía ponerme al frente de esta situación, en contra de la opinión de muchos compañeros que decían que era muy arriesgado. Yo elegí ponerme al frente”, sostuvo. También explicó que su candidatura busca “lograr la mayor cantidad posible de votos para frenar lo que está haciendo el Presidente, que está destruyendo a los argentinos”.

En ese sentido, diferenció el modelo de gobierno nacional con el provincial: “Estamos perdiendo soberanía, educación y salud, con una política totalmente distinta a la que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof”, expresó.

Durante la entrevista, el mandatario local también remarcó que deja una gestión ordenada: “Berisso es un municipio muy ordenado. Cuando asumí estaba quebrado, con una deuda que era equivalente a un presupuesto y medio. Hoy pudimos salir de esa deuda y estamos haciendo obras con dinero propio”, indicó.

Consultado sobre el humor social, Cagliardi dijo que muchos vecinos que en 2023 votaron a Javier Milei ahora están enojados: “Tenemos mucha gente desocupada. En el comercio local se nota una fuerte caída del consumo y en los supermercados ya no se venden primeras marcas”.

Pese a los cuestionamientos opositores, su postulación fue respaldada por el peronismo bonaerense, que lo ubicó en la cabeza de la lista tras intensas negociaciones internas. La nómina se completa con Beatriz Zulema Grasso, Federico Julián Ruiz, Paola Ovejero, Walter Di Paolo, entre otros. Además, se presentarán como consejeros escolares Walter Emeri, Sofía Duarte y Daniel Herrera.

Mientras la Junta Electoral define el futuro de su candidatura, Cagliardi sigue en campaña y evita cerrar la puerta a una eventual asunción como concejal: “Cuando no tenga las obligaciones de la intendencia, voy a poder estar más cerca de los problemas de la gente”, repitió.