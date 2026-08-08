Federico Susbielles
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El inesperado problema que enfrenta Susbielles tras la renuncia del concejal bahiense que se negó al test de alcoholemia
A un mes del temporal, Kicillof destacó el esfuerzo conjunto con el municipio en Bahía Blanca: "Acá nadie se salva solo"
Bahía Blanca: el Concejo Deliberante le exige a Susbielles que detalle el destino de lo recaudado en "bahiaxbahia"
Otra vez la lluvia complica a Bahía Blanca, hay 18 evacuados y calles anegadas: "Sigamos Unidos", dijo Susbielles
Kicillof llegó a Bahía Blanca antes de la medianoche y valoró el trabajo conjunto con Nación: "No puedo objetar nada"
Contra los pronósticos de Milei, Susbielles ratificó que hay “un cambio climático vigente” tras otro temporal impactante
El municipio de Bahía Blanca propuso un aumento de tasas municipales que puede alcanzar el 170% para 2024
Susbielles les exigió a las empresas del polo industrial que aporten fondos para la reconstrucción de Bahía Blanca
Temporal trágico en Bahía Blanca: "La fase de emergencia ya pasó, hoy estamos buscando la normalidad", dijo Susbielles
Bahía Blanca, después del trágico temporal: La Provincia intensifica su despliegue para dar respuesta a los damnificados
Kicillof tras el trágico temporal en Bahía Blanca: "Nuestro sentido acompañamiento a las familias de las víctimas"
Trágico temporal en Bahía Blanca: El Intendente Susbielles indicó que "hasta el momento" hay 13 muertos confirmados
Susbielles instruyó a sus funcionarios a dar de baja el contrato de recolección de residuos de Cerri en Bahía Blanca
Vuelve el peronismo a Bahía Blanca: “Este intendente es un vecino más”, dijo Susbielles en su asunción
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