La renuncia del concejal Jonatan Arce a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras hacerse público que se negó a realizar un test de alcoholemia durante la madrugada del sábado, generó un problema político para el gobierno municipal de Federico Susbielles.

Ads

Según publicó el medio local La Nueva, la principal urgencia del Ejecutivo es definir quién ocupará su lugar antes del jueves, fecha en la que el cuerpo deliberativo probablemente trate el aumento de tasas municipales, una votación clave para el oficialismo.

Arce había asumido en diciembre de 2023 tras las elecciones que consagraron intendente a Susbielles por sobre Oscar Liberman (LLA) y Nidia Moirano (Juntos). Aunque figuraba séptimo en la lista, accedió a la banca por las incorporaciones de Federico Montero al Ministerio de Seguridad bonaerense y de Paola Ariente a la Subsecretaría de Hábitat.

Ads

Puede interesarte

A partir de su renuncia, se abren tres caminos: que vuelva Montero, que regrese Ariente o que asuma el siguiente nombre de la lista de 2023. En ese orden, los candidatos restantes son Lucía Veláustegui, Paulo Mónaco, Micaela Gasparini, Ricardo Kloster y Mariela Berardi.

En la Provincia de Buenos Aires no existe un criterio obligatorio de paridad para reemplazos, por lo que la primera opción sería Veláustegui, exdelegada municipal de Ingeniero White. Sin embargo, en la práctica estos movimientos suelen resolverse por decisión política interna más que de manera automática.

Ads

Qué pasó

Arce presentó su renuncia dos días después de haberse negado a realizar un control de alcoholemia en un operativo de tránsito. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando —pese a integrar la Comisión de Tránsito y Transporte— rechazó someterse al test. La infracción se consideró “positiva por presunción”, con un acta de 1.412.800 pesos.

Tras la repercusión, el domingo publicó un comunicado dirigido a los vecinos donde asumió la responsabilidad:

“Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas”, escribió.

También admitió que su decisión fue equivocada:

“Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión errónea, asumo la responsabilidad y pido disculpas”.

Indicó que entregó la documentación requerida y aceptó la sanción prevista.

Ads

Explicó que dejaba el cargo para no afectar el funcionamiento institucional ni a su espacio político:

“Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos. Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca”, señaló.