El intendente de Federico Susbielles confirmó que continuará donando el 50 % de su salario y definió que, a partir de este año, los fondos serán destinados exclusivamente a instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Bahía Blanca.

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La medida fue anunciada durante la 24ª edición del Consejo Municipal de Discapacidad, realizada en el Palacio Comunal, donde se detalló que las beneficiarias serán las 19 entidades que integran ese espacio. Cada una recibirá, por única vez, el equivalente a la mitad del sueldo del jefe comunal durante un mes.

El esquema se extendiende a lo largo de 19 meses, desde enero de 2026 hasta julio de 2027. El orden de asignación fue definido mediante un sorteo realizado durante el encuentro, en línea con los requisitos establecidos por el Tribunal de Cuentas bonaerense.

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Desde el municipio recordaron que esta política fue implementada por Susbielles desde el inicio de su gestión a través de un decreto. La decisión responde a la normativa vigente (la Ley Orgánica de las Municipalidades) que obliga al intendente a percibir la totalidad de sus haberes, lo que impide una reducción formal de su salario.

En ese marco, la donación de una parte del sueldo se convirtió en una herramienta para canalizar recursos hacia instituciones de bien público. Hasta marzo de 2025, cuando una inundación afectó a la ciudad del sur bonaerense, los fondos eran definidos por los consejos de políticas sociales. Luego de ese evento, fueron redirigidos al Fondo Especial de Fomento para asistir a comerciantes damnificados.

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Durante el anuncio, el intendente sostuvo que mantendrá esta iniciativa “como parte de una política de acompañamiento social”, en un contexto económico complejo en la provincia, y destacó el rol clave que cumplen las organizaciones que trabajan en discapacidad.

El cronograma completo de asignación

Enero 2026: AREM

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Febrero 2026: SANTA RIA

Marzo 2026: Centro de Día IREL

Abril 2026: APADEA

Mayo 2026: Fundación Huellas

Junio 2026: Taller Protegido Nuevo Sol

Julio 2026: Don Orione

Agosto 2026: Pequeño Cottolengo

Septiembre 2026: Alborada

Octubre 2026: APFE

Noviembre 2026: Fundación Lazos

Diciembre 2026: Los Chopen

Enero 2027: CERES

Febrero 2027: Integrar

Marzo 2027: INCUDI

Abril 2027: Centro Luis Braille

Mayo 2027: Fundación CIAN

Junio 2027: DUBA

Julio 2027: Creecer