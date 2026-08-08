Guillermo Castello
Ordenar por:
"Terminó el discurso de Kicillof y están confirmadas mis sospechas": qué dijo Castello tras la apertura de sesiones
Legislatura Bonaerense: "Presentamos proyecto para derogar la aberrante ley de paridad de género", anunció Castello
Castello denunció el "festival de tasas" en los municipios: desde impuestos a los pañales hasta las baterías de autos
Interna libertaria: "Hablar de bloque oficial/no oficial es cuanto menos una imprudencia", dijo Moragues
Una ruptura anunciada: Sotelo se queda con la presidencia del bloque libertario en la Cámara baja bonaerense
"Tenemos presidente": Los representantes de La Libertad Avanza en la Legislatura también celebraron el triunfo de Milei
Armado de listas en secciones de Provincia: Aprueban en comisión un proyecto para aplicar paridad de género
Castello: "Nadie va a extrañar a Alberto, será recordado por el peor gobierno desde el regreso a la democracia"
Explotación off shore en Mar del Plata: Kicillof apuntó contra Montenegro y recibió el apoyo de un libertario
Castello liquidó al nuevo ministro de Trabajo: "Jurar por Perón y Cristina anticipa que será anti empresa y sindi-garca"
Castello: "El lenguaje inclusivo es de una minoría fascista que lo impone desde el Estado y con tus impuestos"
Ranzini también rechaza el lenguaje inclusivo: "Queremos garantizar el idioma español en la Provincia"
Página 1 de 2