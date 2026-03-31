El gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno con el dirigente sindical Pablo Moyano para intentar solucionar el conflicto que afecta la recolección de residuos en La Plata y Villa Gesell, donde en los últimos días se intensificaron las protestas del gremio de Camioneros.

Ads

Puede interesarte

Del encuentro participaron además referentes sindicales de distintas seccionales, quienes expusieron la preocupación del sector ante posibles despidos y cambios en la organización del servicio.

La situación más delicada se registra en Villa Gesell, donde el intendente Gustavo Barrera decidió discontinuar el servicio de barrido en el centro de la ciudad, lo que derivó en reclamos por parte del gremio y denuncias de pérdida de puestos de trabajo. Desde Camioneros exigen la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados y protestaron con quema de neumáticos frente a la municipalidad.

Ads

En La Plata, el jefe comunal Julio Alak analiza una reorganización del sistema de limpieza urbana. Si bien desde el municipio aseguran que no hay un conflicto abierto, el gremio encendió las alarmas ante la posibilidad de cesantías y advirtió que no permitirá despidos.

Axel Kicillof como mediador

Ads

Durante la reunión, Moyano puso el foco en defender los puestos de trabajo en ambas ciudades y evitar que el conflicto se replique en otros distritos bonaerenses. Por su parte, Kicillof se comprometió a intervenir para acercar posiciones y buscar una salida negociada.

En este contexto, instruyó a funcionarios de su gabinete a conformar una mesa de diálogo que incluya a los intendentes y a los representantes sindicales, con el objetivo de destrabar la situación.

Uno de los puntos más complejos del conflicto es la discusión sobre responsabilidades. En el caso de Villa Gesell, durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, el municipio sostuvo que no tiene responsabilidad directa sobre la situación laboral, al tratarse de un servicio concesionado a una empresa privada. Desde el gremio, en cambio, cuestionan esta postura y reclaman que se reconozca la “responsabilidad solidaria” en un servicio público esencial.

Ads

Tanto en La Plata como en Villa Gesell, los intendentes vinculan las decisiones adoptadas a la caída de recursos por coparticipación. Según explican, la situación financiera se vio agravada y esperan que en abril comience a regularizarse con la llegada de fondos provinciales anunciados tras el endeudamiento aprobado el año pasado.