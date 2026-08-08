Gustavo Perie
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"Mis alumnos me cargaban con votar a otro": quiénes son los intendentes bonaerenses que festejan el Día del Maestro
Ramallo: una cooperativa de reciclaje que surgió en pandemia ganó el primer premio en el Programa Raíces
"En nuestra lista tenemos desde profesionales hasta amas de casa", contó la precandidata de Sergio Massa en Ramallo
Florencia Arietto denunció que entraron a robar en su campo de Ramallo y acusó a Berni de "liberar la zona"
¿Qué pasó?: El Intendente de Ramallo se tomó vacaciones por primera vez y sorprende con cambios en su gabinete
¿Otro hecho de violencia política en Bahía Blanca?: Ya había explotado un local partidario y un funcionario fue atentado en su casa
Así atentaron contra la casa del Intendente Perie en Ramallo cuando cenaba junto a su familia: "Estamos bien"
Humo del Delta invadió Ramallo: “Era impresionante lo que veíamos desde la costa”, dijo el intendente
Los municipales de Ramallo se cansaron de los "salarios bajos" y protestaron contra el Intendente Perie
Kicillof en Ramallo: Celebró aniversario de Jardín Rural y valoró el "esfuerzo para sostener la educación pública"
Apertura de sesiones 2022 en Ramallo: El intendente Perie brindó su mensaje y anunció una obra de viviendas
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