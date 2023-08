El intendente de Azul Hernán Bertellys (Juntos por el Cambio) anuncia su retiro de la política luego de los malos resultados electorales en las PASO del 13 de agosto donde quedó afuera de competencia.

“Me voy a retirar de la política, absolutamente”, fue la tajante respuesta al Diario El Tiempo.

Bertellys, con origen en el Frente para la Victoria, saltó a las filas de Cambiemos en su primer mandato, Logró ser reelecto para 2019. Pero ahora fue a internas, contra Natalia Colomé, del vecinalista Podemos Azul, aliada a la lista de Horacio Rodríguez Larreta, y otra lista del radicalismo, y perdió quedando tercero en esa disputa.

No obstante, Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada con el 50%. Respecto a su figura, se mostró sorprendido por el resultado, y aún madura el análisis de lo que pasó.

"No sé si estuve en "la política"", ahondó en la entrevista. "Yo creo que, dentro de unos años, no me voy a sentir parte de "la casta", como dice Milei. Nunca me sentí parte de la casta", refirió sobre la figura política del momento.

Por último no brindó su apoyo a la vencedora, Colomé, y dijo que la elección no está definida.