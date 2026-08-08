Luciano Bugallo
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Proponen modificar la Ley Impositiva 2024: "Hay que corregir la inequidad que afectó a muchos productores bonaerenses"
El verdadero quién pudiera: La Cámara de Diputados bonaerense tuvo una sola sesión ordinaria en todo lo que va del 2023
Resultados oficiales Elecciones Generales 2023: En la Cuarta Sección, el peronismo da el campanazo y gana por la mínima
Bugallo denuncia “persecución” contra un sector de trabajadores de UATRE: “Kicillof fue informado y no hizo nada"
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Un diputado bonaerense exigió la intervención de la provincia de Chaco: "Hay un asqueroso nivel de cinismo”
La Carbap se reunió con legisladores bonaerenses y buscan reflotar la reforma a la Ley de emergencia agropecuaria
El diputado Bugallo presentó otra denuncia contra el Intendente Boto de Luján: "Estamos ante una banda"
“Eliminen las retenciones”: El reclamo de legisladores de la Primera y la Cuarta al Gobierno Nacional
Junto a Carrió, Maricel Etchecoin asumió como presidenta de Coalición Cívica ARI de Provincia de Buenos Aires
Bugallo y la teoría de los dos demonios: “Debemos estudiar nuestra historia en forma contextualizada y completa"
Kicillof anunció la "Cuenta DNI Joven" pero desde Juntos aseguran que se adjudica una app lanzada en 2019 por Vidal
Lucho Bugallo: "El discurso de Kicillof fue tan vacío que lo más importante fue lo que yo miraba en mi celular"
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