María Eugenia Vidal
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Martínez reprocha a Kicillof por desviar fondos de la represa de Pergamino para otras obras: "También somos bonaerenses"
Serenal confirmó que el Carnaval de Lincoln no se suspende: "Lo que sí vamos a tener es un festejo mucho más austero"
Vidal defendió a Ofelia Fernández tras los dichos de una candidata libertaria que le dijo “tanque australiano”
Barrera pidió “no volver para atrás” en las elecciones y dijo que Juntos es “deuda, fuga, represión y reposera"
Kreplak le hizo pasar un incómodo momento al intendente de Suipacha durante la inauguración de un centro de salud
Nulidad de los procesamientos por la 'mesa judicial bonaerense': "El sistema está corrompido”, dijo Correa
Comienza el juicio por la muerte de Sandra y Rubén en la explosión de la escuela de Moreno sucedida hace cinco años
Según datos del Ministerio Público de la Provincia, los homicidios dolosos bajaron un 22% en la gestión de Kicillof
“En Pergamino es con Javier”: Macri, Larreta, Manes, Vidal y Espert se inclinaron por el actual intendente en la interna
Vidal contraatacó y se agudiza la interna de Juntos por el Cambio: "Elegí a Horacio porque es la persona más capacitada"
Vidal adelantó su voto en la interna de Juntos: Los motivos por los que eligió a Larreta sobre Bullrich
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