Han pasado más de 5 años desde aquel trágico 2 de agosto del 2018 cuando una pérdida de gas en la escuela primaria 49 de Moreno provocó ua tremenda explosión que le costó la vida a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez, que solo intentaron preparar el desayuno para los chicos que estaban por iniciar la jornada escolar.

El juicio comienza este lunes en los tribunales de Mercedes con cuatro acusados: el gasista Cristian Ricobene, quien está imputado por "homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública". Mientras que el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian responden por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En el quinto aniversario de la tragedia, Maia Rodríguez, la hija de Rubén, rememoró:

"Recuerdo que ese día me desperté y él me preguntó qué iba a desayunar. Recuerdo haberle dicho 'papá no vayas a trabajar' pero él me dijo que no podía faltar porque tenía que ir a prepararle el desayuno a los chicos, así como yo debía ir a mi escuela”.

La explosión provocó protestas para poner en condiciones edilicias las escuelas y hubo establecimientos cerrados por más de dos meses. El documento “Escuela Bomba” repasa ese momento histórico que marcó un antes y un después en la educación pública.