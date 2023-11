La Diputada Nacional por CABA y ex Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, tomó una placa periodística en donde Sergio Massa decía no ser kirchnerista, sino del Frente Renovador, en el marco de la campaña electoral de cara al balotaje del 19 de noviembre venidero.

Allí, la ex mandataria provincial criticó al tigrense por su gestión y sentenció: “Sergio Massa es igual de kirchnerista que Cristina, Alberto y Axel”.

Poco después llegó la respuesta de Malena Galmarini, y la presentó a modo de decálogo: "Mariu. Heidi. Leona. Porteña. Bonaerense. Porteña, otra vez. Cerró escuelas. Detonó la PBA y rajó a CABA (¿o la rajaron?). Responsable de la muerte de Sandra y Rubén, docentes. Casada con Tagliaferro aunque separada un mes después de la elección. Dice haberse mudado por las mafias pero se mudó antes (¿bola mágica?). Mentirosa. Desagradecida. De Larreta. De Macri. De Larreta, de nuevo. De Macri y Milei. Perdió las elecciones y quedó con sangre en el ojo".

“Uff, no podría describirla en una frase. (No pongo foto para no ofender)”, finalizó la titular de AySA.